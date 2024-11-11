Названа главная причина, чтобы отказаться от сладостей и мучного

Мучное и сладости вызывают гипертонические болезни, заявила в беседе с NEWS.ru врач-педиатр Анастасия Красновидова. По ее словам, вредная пища приводит к ожирению и метаболическому синдрому.

Фаст-фуд, газировки, сладости, жирное и мучное, чипсы при избыточном употреблении приводят к увеличению массы тела, метаболическому синдрому (в том числе повышению холестерина), а это один из факторов риска развития гипертонической болезни, — сказала Красновидова.

Эксперт отметила, что повышают давление также экстрактивные вещества, содержащиеся в растительных добавках — лимонник, гинкго билоба, женьшень, гуарана, а также острые и пряные специи. Они могут оказывать гипертензивный эффект за счет гуморального (через нейромедиаторы и гормоны) и симпатомиметического (стимуляция симпатической нервной системы) механизмов, добавила врач.

Ранее диетолог и кулинар Джессика Гэвин рассказала, что готовые суши и фруктовые тарелки лучше не покупать в магазине. Она отметила, что такие продукты, несмотря на свою привлекательность, могут привести к кишечным расстройствам.

До этого врач-диетолог Майра Рау заявила, что мужчинам следует сократить или полностью убрать из рациона продукты из переработанного мяса и алкоголь. По ее словам, речь идет о колбасе, копченостях и беконе. Кроме того, регулярный прием спиртного, даже дорогостоящего, провоцирует зависимость и нарушает работу печени, констатировала диетолог.