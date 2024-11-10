$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Какие гормоны должна проверять каждая женщина

Акушер-гинеколог Александра Евграфова перечислила обязательные анализы на гормоны, которые должна сдавать каждая женщина, сообщает издание Marie Claire.

Какие гормоны должна проверять каждая женщина
© РИА Новости

По словам врача, очень важно следить за гормональным балансом, чтобы не допустить развития болезней и патологий.

Эстрогены

Это главные женские гормоны, формирующиеся в яичниках и отвечающие за менструальный цикл, молочные железы, регуляцию беременности, прочность тканей и эластичность кожи и сосудов.

В эту группу входят гормоны эстрадиол, эстрон и эстриол. Они снижаются во второй половине менструального цикла, что часто отражается на настроении и эмоциональном состоянии женщины.

Дефицит эстрогенов может иметь такие последствия, как сердечно-сосудистые заболевания и остеопороз.

Прогестерон

Этот гормон активно вырабатывается в яичниках во время беременности, а также во второй фазе менструального цикла. Он делает слизистую оболочку матки более утолщенной для успешной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. В том случае, если беременность наступает, уровень прогестерона увеличивается.

Дефицит прогестерона приводит к нерегулярным менструациям, а также снижает шансы женщины забеременеть.

Фолликулостимулирующий гормон

Гормон регулирует менструальный цикл, фертильность и овуляцию. Он способствует созреванию фолликулов в яичниках, а его выработка происходит в гипофизе.

Фолликулостимулирующий гормон также влияет на эстрогены, которые подготавливают матку к возможной беременности.

Лютеинизирующий гормон

Уровень этого гормона возрастает в середине цикла, запуская овуляцию. Гормон способствует превращению фолликула в желтое тело, которое вырабатывает прогестерон. Он также помогает поддерживать работу яичников и отвечает за производство эстрогенов.

Нарушения выработки лютеинизирующего гормона приводят к проблемам с фертильностью и иным репродуктивным сбоям.

Пролактин

Гормон вырабатывается гипофизом, способствует развитию молочных желез и запускает процесс лактации после родов.

Избыток пролактина приводит к нарушениям менструального цикла и проблемам с овуляцией.

Тестостерон

Несмотря на то, что он считается "мужским" гормоном, его наличие в организме женщины тоже важно. Он участвует в регуляции уровня либидо, отвечает за плотность костной ткани и поддержание мышечной массы. Нормальный уровень тестостерона улучшает настроение, регулирует обмен веществ и синтезирует эстрогены.

Недостаток этого гормона приводит к потере мышц, общей усталости, нерегулярным менструациям и избыточному росту волос на теле.

Тиреотропный гормон

Этот гормон ответственен за обменные процессы в организме, нормальный уровень энергии и влияет на функции других органов.

Его избыток или недостаток указывают на проблемы с щитовидной железой, что, в свою очередь, ведет к ухудшению самочувствия, проблемам с фертильностью и менструальным циклом.