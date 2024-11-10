Какие гормоны должна проверять каждая женщина

Акушер-гинеколог Александра Евграфова перечислила обязательные анализы на гормоны, которые должна сдавать каждая женщина, сообщает издание Marie Claire.

По словам врача, очень важно следить за гормональным балансом, чтобы не допустить развития болезней и патологий.

Эстрогены

Это главные женские гормоны, формирующиеся в яичниках и отвечающие за менструальный цикл, молочные железы, регуляцию беременности, прочность тканей и эластичность кожи и сосудов.

В эту группу входят гормоны эстрадиол, эстрон и эстриол. Они снижаются во второй половине менструального цикла, что часто отражается на настроении и эмоциональном состоянии женщины.

Дефицит эстрогенов может иметь такие последствия, как сердечно-сосудистые заболевания и остеопороз.

Прогестерон

Этот гормон активно вырабатывается в яичниках во время беременности, а также во второй фазе менструального цикла. Он делает слизистую оболочку матки более утолщенной для успешной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. В том случае, если беременность наступает, уровень прогестерона увеличивается.

Дефицит прогестерона приводит к нерегулярным менструациям, а также снижает шансы женщины забеременеть.

Фолликулостимулирующий гормон

Гормон регулирует менструальный цикл, фертильность и овуляцию. Он способствует созреванию фолликулов в яичниках, а его выработка происходит в гипофизе.

Фолликулостимулирующий гормон также влияет на эстрогены, которые подготавливают матку к возможной беременности.

Лютеинизирующий гормон

Уровень этого гормона возрастает в середине цикла, запуская овуляцию. Гормон способствует превращению фолликула в желтое тело, которое вырабатывает прогестерон. Он также помогает поддерживать работу яичников и отвечает за производство эстрогенов.

Нарушения выработки лютеинизирующего гормона приводят к проблемам с фертильностью и иным репродуктивным сбоям.

Пролактин

Гормон вырабатывается гипофизом, способствует развитию молочных желез и запускает процесс лактации после родов.

Избыток пролактина приводит к нарушениям менструального цикла и проблемам с овуляцией.

Тестостерон

Несмотря на то, что он считается "мужским" гормоном, его наличие в организме женщины тоже важно. Он участвует в регуляции уровня либидо, отвечает за плотность костной ткани и поддержание мышечной массы. Нормальный уровень тестостерона улучшает настроение, регулирует обмен веществ и синтезирует эстрогены.

Недостаток этого гормона приводит к потере мышц, общей усталости, нерегулярным менструациям и избыточному росту волос на теле.

Тиреотропный гормон

Этот гормон ответственен за обменные процессы в организме, нормальный уровень энергии и влияет на функции других органов.

Его избыток или недостаток указывают на проблемы с щитовидной железой, что, в свою очередь, ведет к ухудшению самочувствия, проблемам с фертильностью и менструальным циклом.