Названо «золотое правило бегуна» в осенне-зимний период

На улицу необходимо одеваться так, чтобы было «немножечко холодно».

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Идти на тренировку в пуховике не стоит, так как это приведёт к перегреву, затруднённому дыханию и повышенному пульсу.

Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике Оксана Янковская.

«Если мы говорим исключительно про бег на улице в прохладное время года, то в мире бега существует золотое правило бегуна — вы должны выйти, быть одеты так, чтобы вам было холодно, как будто на градуснике на десять градусов меньше. Если вы начнёте активно двигаться, а бег подразумевает активную деятельность без остановки, тогда вам будет комфортно. Должно быть немножечко холодно. Если вам тепло в пуховике, то вам будет максимально некомфортно в момент бега: вы вспотеете, вам будет тяжело дышать, это будет дополнительно повышать ваш пульс, а он и так поднимается во время бега».

Важно использовать шипованную обувь, чтобы избежать травм, добавила Янковская.

«Если вы начинающий бегун, только присматриваетесь к данной физической нагрузке, я бы не рекомендовала вам без сопровождения тренера бегать на улице, потому что скользко, снег, — это дополнительная нагрузка на суставы и связки. Если у вас нет дополнительной специализированной шипованной обуви, то это очень травмоопасно».

Ранее кардиолог посоветовал бегать, чтобы «сопротивляться» инфекциям. Умеренные физические нагрузки благотворно влияют на иммунную систему. Чтобы избежать травм суставов, перед тренировкой рекомендуется обратиться к спортивному врачу или ортопеду. Специалист научит правильной технике передвижения. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.