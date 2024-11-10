Гастроэнтеролог посоветовал три продукта для крепкого здоровья

Овсяные хлопья, бананы и фасоль являются особенно полезными продуктами осенью, так как содержат витамины и микроэлементы, дефицит которых чреват появлением слабости и потерей жизненных сил.

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Как рассказал гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, витамины группы В, D, С должны поступать в организм в достаточном количестве - тем более в холодное время года. Также важны кальций, калий, железо и магний.

Помимо овсянки, бананов и фасоли, гастроэнтеролог включила в список и другие продукты.

«Это также чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки», — отметила Людмила Сухорукова в беседе с РИА Новости.

Что касается напитков, то на пользу пойдут морсы из шиповника, облепихи и клюквы. Дополнительной и очень важной поддержкой для организма станет отказ от сахара или его ограничение - такая пища ослабляет иммунитет.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нутрициолог Екатерина Гузман назвала продукт, который обязательно надо включать в осенний рацион. По её словам, речь идёт о квашеной капусте.