Названы пять простых продуктов для защиты от инсульта

Укрепить сосуды и, соответственно, снизить риск инсульта способны пять простых продуктов: темный шоколад, чеснок, авокадо, овсянка и лосось. Об этом рассказали врачи из Уфы.

«Чеснок — благодаря активным природным ингредиентам этот продукт способствует снижению артериального давления и улучшению кровообращения», — пишет UfaTime.ru. Овсянку врачи советуют есть из-за большого содержания растворимой клетчатки — она снижает уровень холестерина.

Авокадо богато калием и полезными жирами, которые поддерживает артериальное давление в норме. Лосось содержит кислоты, снижающие воспаления в организме и благотворно влияющие на здоровье сердца. В темном шоколаде много флавоноидов, которые улучшают циркуляцию крови.

Ранее диетолог Соломатина раскритиковала сладкую газировку. Большое количество сахара в этом напитке может привести к ожирению, инфаркту и инсульту.