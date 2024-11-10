Трихолог развеял миф о вреде ежедневного мытья головы

Кожное сало необходимо удалять по мере загрязнения.

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В противном случае может усилиться выпадение волос, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач Виктория Толстоносова.

«Мыть голову нужно по мере загрязнения. Если кожа головы жирная и грязнится ежедневно, то необходимо кожное сало смывать. Если вы не смываете, то выпадение волос ещё больше может активизироваться. Фен, если мы используем горячий поток воздуха, повреждает стержни волос, что приводит к ломкости. В нынешнем мире мы не можем не использовать эти гаджеты. Конечно, применяйте, но в таком случае поток воздуха должен быть или тёплый, или прохладный. Главное не перегревать и наносить защитные средства непосредственно на стержни волос».

Ранее трихолог посоветовала есть квашеную капусту и морепродукты против выпадения волос. Питание может помочь скорректировать осенний недостаток витаминов и микроэлементов. При слишком активной потере волос следует обратиться к врачу.