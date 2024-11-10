Китайские врачи рассказали, как правильно пить по утрам воду
По информации издания «Московский комсомолец», китайские медицинские специалисты поделились важными рекомендациями по утреннему употреблению воды. Врачи утверждают, что правильное восстановление водного баланса после сна способствует улучшению кровообращения и обмена веществ.
Специалисты советуют пить воду маленькими глотками, ограничиваясь количеством в 150 мл. Быстрое потребление большого объема жидкости может создать лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая находится в спокойном состоянии после ночного отдыха.
Эксперты также отмечают, что статистика в медицине показывает, что случаи инфарктов и инсультов чаще всего наблюдаются именно утром. Поэтому важно уделить внимание тому, как мы начинаем свой день.
Оптимальным выбором считается обычная вода комнатной температуры, к которой можно добавить немного меда для улучшения вкуса и пользы. Врачи настоятельно не рекомендуют пить кофе, соки, молоко или подсоленную воду сразу после пробуждения, так как они могут увеличить артериальное давление и негативно сказаться на работе почек.