В чем польза борща для здоровья

Рассказываем о пользе наваристого борща и проверяем рецепты любимого многими супа.

Время обеда, а значит можно смело начинать праздновать День борща. Этот неофициальный праздник совсем молодой, чего не скажешь о рецептах самого борща.

Это традиционный суп восточных славян, который, по некоторым данным, варили ещё в Киевской Руси. Однако основой была не свёкла, а борщевик (отсюда и название блюда), но не путайте это растение с заносным видом ядовитого борщевика Сосновского. Листья и стебли растения клали в суп для кислинки, а сырую свёклу добавляли уже в конце для цвета. Но точное происхождение борща неизвестно. Многие страны, помимо России и Украины, например, Польша, Литва, Румыния, Белоруссия, приписывают этот суп себе, потому что во многих культурах есть первые блюда со свёклой. В России о борще упоминается в записях 16-17-го веков. Этот красный суп очень любили Екатерина II, Александр II и балерина Анна Павлова.

Борщ любят люди по всему миру и не только за его потрясающий насыщенный вкус, но и за пользу.

- Борщ даже очень полезное блюдо, потому что в нём очень много клетчатки, есть белок. Причём белок в виде коллагена - бульон. Особенно, если бульон сварен на кости. Ещё один источник белка - мясные кусочки. Максимальное содержание клетчатки и оптимальное белка - то сочетание, которое рекомендуют диетологи и нутрициологи. Борщ полноценен по своему составу, - пояснила "Омск Здесь" консультант по здоровому образу жизни, нутрициолог Мария Белышева.

Но специалист предупреждает, что всё же этот суп может подойти не всем. Неприятные ощущения блюдо может вызывать у людей с синдромом избыточного бактериального роста, с проблемами микрофлоры кишечника. У таких людей после съеденной с удовольствием порции борща может быть вздутие, дискомфорт, боли. Такую реакцию вызывает разнообразие овощей в супе.

- Это не значит, что борщ - плохое блюдо. Это значит, что надо работать с микрофлорой кишечника. Ещё не совсем он подходит людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, тем, у кого нарушен углеводный обмен. Потому что в борщ в большом количестве добавляют свёклу, а она может провоцировать повышение уровня глюкозы в крови. Если человек находится в работе с инсулинорезистентностью, то борщ будет замедлять процесс, потому что из-за свёклы получается достаточно углеводным, - предупреждает Мария Белышева. - Опять же, всё зависит от пропорций продуктов, которые мы кладём в этот суп. Рецепт борща можно корректировать индивидуально под себя. Кстати, по этой же причине есть такой суп, как щи. Он без свёклы, и таким образом мы можем обойти проблему.

Борщ можно варить на говяжьей косточке, на свинине и даже на курице, добавлять в него шкварки.

Предлагаем рецепт борща на свиных рёбрышках и с фасолью. Оговоримся сразу, по количеству берите столько, сколько необходимо именно вам, исходя из индивидуальных особенностей вашей семьи. Итак, вам понадобятся: свиные рёбра, фасоль, свёкла, белокочанная капуста, картофель, болгарский перец, морковь, лук, корень петрушки, томатная паста, сахар (1 ч. л.), лавровый лист, чёрный перец (горошком), растительное масло, соль, молотый перец, свежая петрушка и сметана.

Фасоль лучше подготовить с вечера: промойте, залейте водой и оставьте в прохладном месте на 6 часов, а лучше на ночь. Мясистые рёбрышки разрежьте вдоль и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Очищенные корни петрушки разрежьте вдоль на 2-3 части и выложите на разогретую без масла сковороду. Обжарьте их на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны, чтобы раскрылся их аромат.

В разбухшую фасоль налейте нужное вам количество воды и ставьте на огонь. После закипания варите бобовые 20 минут. В это время чистите лук, свёклу, морковь, картофель и болгарский перец. К кипящей фасоли добавьте рёбрышки, корень петрушки, надрезанную крест-накрест луковицу, перец горошком и лавровый лист. Всё это надо варить ещё 40 минут до готовности фасоли. Свёклу нарежьте тонкой соломкой и обжарьте на растительном масле около 4 минут, затем добавьте сахар и держите в сковороде ещё минуту. После переложите в тарелку. Большую часть картофеля нарежьте на средние кубики, оставшиеся клубни - на мелкие. В кастрюлю с бульоном добавьте свёклу и картофель. Мелкие кубики картофеля придадут супу дополнительную густоту после разваривания. На медленном огне варите 10 минут. Мелко нарезанный лук обжарьте до подрумянивания, а потом добавьте в сковороду тёртую морковь и болгарский перец, нарезанный соломкой. Через 4 минуты в эту смесь добавьте томатную пасту, молотый перец и 10 мл горячего бульона. Выньте из кастрюли коренья и луковицу и затем добавьте овощную зажарку. Не забудьте посолить по вкусу. Доведите борщ до кипения и варите ещё 10-15 минут. Снимите с плиты и дайте блюду настояться минут 20-30. Подавать борщ лучше со сметаной.

- Сметана в первую очередь источник пробиотиков, пребиотиков и кальция - если мы говорим про сметану, которая сделана из натуральных продуктов. Единственное но, на которое тут стоит обратить внимание, - это если у человека железодефицит. Ему полезно есть красное мясо, на котором часто готовиться борщ, но тут сметана будет конкурентом железу. В ней много кальция. А он мешает усвоению железа. Поэтому в этом случае лучше воздержаться от сметаны. А так в целом она не противоречит блюду, можно смело её добавлять, - резюмировала Мария Белышева.

Борщ можно есть не только горячим, но и холодным и даже закатывать на зиму в банки. Предлагаем один из рецептов консервированного борща.

На 12 порций вам понадобятся: по 1 кг свёклы, моркови, капусты, помидор, полкилограмма лука, пол-литра растительного масла, по 2 ст. л. соли и сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты.

Свёклу и морковь натрите на крупной тёрке, помидоры нарежьте дольками или кубиками, капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Перемешайте все овощи в кастрюле и добавьте растительное масло, соль, сахар, лимонную кислоту. Доведите борщ до кипения и варите на умеренном огне 40 минут. За это время хорошо помойте банки и простерилизуйте любым способом. Горячий готовый суп разложите в банки и закатайте крышки. Борщ из свежих овощей на зиму готов.

Теперь вы точно готовы к празднованию Дня борща, приятного аппетита!

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