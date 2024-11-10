Вечернее питание играет важную роль, определяя то, как человек будет чувствовать себя утром. На ужин, в том числе поздний, можно добавить ферментированные продукты. В частности, натуральный йогурт, кефир или квашеную капусту, содержащую пробиотики.

Такая пища способствует лучшему пищеварению и формирует здоровую кишечную флору. Об этом рассказала проктолог и онколог Елена Смирнова.

По словам врача, вечером лучше отдать предпочтение легким блюдам - это овощные салаты, нежирное мясо или рыба на гриле.

"Перед сном никогда не ешьте тяжелую пищу", - подчеркнула Елена Смирнова в своем телеграм-канале, посоветовав поужинать за 2-3 часа до ночного отдыха.

При этом вечером также важно пить воду.

"Обезвоживание может усугубить проблемы с кишечником", - предупредила врач, указав на то, что лучше воздержаться от жидкости непосредственно перед сном.

Кроме того, чтобы на следующее утро кишечник работал как часы, а сон был крепким, стоит вечером отказаться от сладкого, жареного и жирного.

"Также ограничьте сложные углеводы. Например, хлеб и макароны могут приводить к чувству тяжести", - уточнила проктолог.

Она напомнила, что стресс и беспокойство негативно влияют на пищеварение. Поэтому перед тем, как укладываться спать, стоит максимально расслабиться.