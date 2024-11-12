Эксперт рассказала о пользе картофеля

Впереди у россиян — Новый год, и многие начинают к нему готовиться заблаговременно. Так, нижегородка поинтересовалась, чем можно заменить картофель в новогодних салат. Нутрициолог Екатерина Кулова рассказала, что картофель не вреден, поэтому заменять его нет необходимости. Ее слова приводит главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. По словам эксперта, картофель ошибочно считают вредным и относят его к «быстрым» углеводам, из-за того, что он состоит из крахмала – сложного полисахарида.

В то же время любимый у белорусов продукт обладает массой полезных свойств.

Во-первых, он имеет низкую калорийность и позволяет насыться на долгое время. А если к нему добавить еще белковую пищу и овощи, тогда получится полноценный прием пищи.

Во-вторых, картофель содержит в себе много калия и витамина С, В1, фолиевой кислоты.

При готовке картофеля лучше отказаться от добавления большого количества масла: именно оно и приводит к росту калорийности и набору массы, особенно при его жарке.

«Картофель варим или запекаем, лучше в кожуре, тогда все витамины и минералы сохранятся. Следим за количеством масла и питаемся не только картошкой», — посоветовала Екатерина Кулова.

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