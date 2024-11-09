Ученые выяснили, какие привычки ускоряют старение и вредят здоровью

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что длительное сидение за компьютером даже при регулярных прогулках оказывает негативное влияние на организм.

Если человек проводит за монитором более 60 часов в неделю, это наносит вред организму. Обычно это касается миллениалов – людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х.

Чтобы улучшить состояние, нужно больше двигаться, заниматься спортом хотя бы 20 минут в день, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и стресса, а также следить за качеством сна. Лучший вариант – кардионагрузки.

Во время рабочего дня важно делать перерывы, выходить на улицу, делать разминку и дышать свежим воздухом.