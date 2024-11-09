Мужчина выпивал пять литров газировки в день: как это отразилось на здоровье

В Англии 42-летний Том Боуи пристрастился к сладкой газировке и столкнулся с серьёзными проблемами здоровья. Он выпивал каждый день до пяти литров этого напитка.

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Как сообщает Daily Mail, мужчина начинал с одной банки в день, но вскоре стал закупать сразу упаковки по 24 банки. Спустя несколько лет он заметил, что набрал лишний вес и столкнулся с проблемами с зубами. Стоматолог сообщил англичанину, что уровень кислотной эрозии соответствует состоянию зубов 70-летнего человека.

За 10 лет своей зависимости Том Боуи потратил на газировки около $ 40 тыс. С такой привычкой пришлось распрощаться после того, как его дочь начала подражать отцу и тоже стала зависимой от газированных напитков.

Мужчина обратился к терапевту, который помог ему отказаться от лимонада в пользу воды. В результате Том Боуи заметно похудел.