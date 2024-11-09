Фитнес-эксперт дал советы, как перестать пропускать тренировки

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как перестать пропускать тренировки и сделать их регулярными.

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Львиная доля людей, которые покупают абонементы в фитнес-клубы, регулярно посещают их от двух недель до двух месяцев. Затем частота занятий постепенно снижается или вообще сходит на нет. Что, к слову, не мешает таким клиентам с завидной регулярностью из года в год продлевать клубные карты.

Почему так происходит?

Чаще всего человеку без серьезного спортивного прошлого сложно себя дисциплинировать так, чтобы качественно встроить тренировочный процесс в повседневную жизнь. Для него всегда есть что-то "более важное и срочное". Обычно такие люди говорят, что "расставляют приоритеты" и занятия в зале туда не всегда вписываются. Ну и без лени, конечно, не обходится.

При этом, когда клубная карта продлевается, такой человек для себя решает, что "вот теперь, несмотря ни на что, он точно будет регулярно заниматься". Но через какое-то время тренировки снова прекращаются.

Я дам несколько советов, которые должны помочь сделать занятия действительно регулярными, а значит, и эффективными.

Собираемся заранее

Если "театр начинается с вешалки", то постоянные тренировки – со спортивной сумки или рюкзака. Что я имею в виду? Все просто: обязательным атрибутом предстоящей тренировки должна быть своевременно собранная спортивная сумка, которая к утру уже стоит у вас перед глазами. Я сотни раз видел клиентов, которые, уже дойдя до клуба, вспоминали, что не положили кроссовки, шорты, футболку и так далее. А что говорить о человеке, который в принципе все время ищет причины не ходить на занятия?

Если вы нацелены на регулярность, возьмите за правило заранее собирать все необходимое. Это должен быть некий ритуал, который будет дисциплинировать. Также важно, чтобы всегда было несколько комплектов одежды на случай, если забыли постирать форму или она не успела высохнуть.

Одеваемся в подходящее

К слову об экипировке: многие клиенты, которые купили абонемент впервые, не уделяют должного внимания выбору амуниции под конкретное направление. Проще говоря, приходят в том, что нашли в шкафу. Причем одежде может быть много лет, что снижает ее качество.

Но и это не самое главное. Часто можно встретить тех, кто пришел заниматься, например, единоборствами, но надели не то, что положено. Это хорошо видно на групповых уроках по боксу: один клиент тренируется в рейтузах, майке и рваных кедах, другой – в кроссовках для бега и беговых шортах, третий вообще босиком и так далее. А буквально на днях я видел молодого человека, который боксировал в плавках-шортах! Согласитесь, с таким отношением к тренировкам сложно рассчитывать на серьезный результат.

Другими словами, при выборе конкретного направления стоит купить необходимую именно для него экипировку. Это лучше погрузит в соответствующее направление и даст ощущение себя в "тусовке", а значит, и ходить на тренировки вы будете регулярно и с удовольствием.

Разбираемся с желаниями

Важно четко определить цели и задачи, которые хочется решить с помощью занятий. А главное, объективно понять, сколько времени нужно для их достижения. Очень часто люди бросают тренировки, просто потому что их ожидания не оправдались. Если бы у человека было осознание, какое количество усилий придется затратить для достижения желаемого результата, все могло быть иначе.

Другими словами, прежде чем выбирать одно конкретное или несколько направлений в фитнесе, обязательно проконсультируйтесь у специалиста, что подойдет именно вам и сколько времени необходимо для достижения соответствующей цели.

Гаджеты – в сторону

Когда вы занимаетесь самостоятельно, важно, чтобы тренировка не растягивалась по времени. Многие же между подходами залипают в соцсетях или решают рабочие вопросы. Во-первых, это автоматически пролонгирует занятие, что делает его менее эффективным, а во-вторых, снижает концентрацию в целом, что также сказывается на результате.

Важно создать условия, в которых выполнение упражнений совершается вовремя. Для этого используйте секундомер, четко фиксируя время отдыха между подходами. Причем в идеале это должно быть отдельное устройство, а не телефон или смарт-часы. Когда вы засекаете время на гаджете, можете отвлечься на мессенджеры, видео или рабочие моменты. Когда же в руках отдельный прибор, внимание автоматически переключается на него.

Этим вы создаете условия для качественной тренировки, а значит, и достижения результата. А этот фактор, в свою очередь, прекрасно скажется на регулярности занятий.

В зал – с близкими по духу

На пути к цели очень важно найти единомышленников, поэтому настолько популярны комьюнити для проведения тренировок. Часто это беговые направления или велоспорт, но существуют и другие виды коллективных занятий. Если вы не интроверт и вам важно быть в "тусовке", вместо покупки абонемента в фитнес-клуб вступайте в тематическое сообщество для регулярных тренировок.

Важно: любое занятие должен проводить специалист с соответствующим профильным образованием и сертификатом государственного образца по конкретному направлению. Если этого нет, тренер как минимум должен иметь спортивные регалии и звание не ниже кандидата в мастера спорта. В противном случае это обычный любитель, который может дать некорректную нагрузку и спровоцировать травму.

Если проанализировать все вышесказанное, несложно сделать вывод, что без дисциплины лучше даже не пытаться тренироваться. А чтобы ее достичь, нужно максимально ответственно подойти к выбранному спортивному или фитнес-направлению, вплоть до мелочей. Обратите на них внимание – и больше не пропустите ни одной тренировки.