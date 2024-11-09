Телеведущая и врач из Кемерова Елена Малышева рассказала о пользе желтого болгарского перца.

В эфире программы "Жить здорово!" уроженка Кемерова врач Елена Малышева рассказала о пользе желтого болгарского перца. Именно в 100 граммах этого продукта содержится три суточные нормы витамина C.

При этом замороженный перец оказался еще полезнее – в нем содержится сразу 30 суточных норм, цитирует Малышеву "Первый женский".

Также кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что витамин C играет важную роль в поддержании здоровья сосудов – он делает их крепкими и эластичными.

При этом иммунолог Андрей Продеус отметил, что дефицит витамина С может привести к кровоточивости десен. Необходим этот витамин и для здоровья кожи.

По словам офтальмолога Михаила Коновалова, желтый болгарский перец необходимо включать в рацион и для поддержания здоровья глаз и снижения риска развития катаракты.