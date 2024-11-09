Врач рассказал, как помидоры могут повлиять на здоровье кишечника

Некоторые люди считают, что употребление помидоров, а также огурцов, в том числе в соленом виде, может быть связано с возникновением проблем в работе кишечника. Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, отвечая на вопросы читателей в своем Telegram-канале, с одной стороны вышеперечисленные овощи относятся к обычным продуктам, которые не должны негативно влиять на организм здорового человека. Однако есть ситуации, когда овощные закуски действительно могут оказывать негативное воздействие на кишечник.

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По словам врача, состояние после порции тех же помидоров может ухудшиться, если в кишечнике уже есть воспаление.

В этом случае "увеличение количества клетчатки (как в овощах) может усилить симптомы газообразования, вздутия" и так далее.

"В таком случае вы почувствуете, что происходит в вашем организме", - добавил Сергей Вялов.

Он также объяснил, в какой ситуации стоит проверить не кишечник, а желудок, если есть дискомфорт после еды.

"Если симптомы появляются сразу после употребления солений или с задержкой (например, на 30 минут), то проблема, скорее всего, в желудке", - указал врач.

Он уточнил, что желудок может "раздражаться уксусом и консервантами" из солений.