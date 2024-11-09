Врач рассказал, как помидоры могут повлиять на здоровье кишечника

Врач Вялов объяснил, что произойдет с кишечником, если есть помидоры
Некоторые люди считают, что употребление помидоров, а также огурцов, в том числе в соленом виде, может быть связано с возникновением проблем в работе кишечника. Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, отвечая на вопросы читателей в своем Telegram-канале, с одной стороны вышеперечисленные овощи относятся к обычным продуктам, которые не должны негативно влиять на организм здорового человека. Однако есть ситуации, когда овощные закуски действительно могут оказывать негативное воздействие на кишечник.
По словам врача, состояние после порции тех же помидоров может ухудшиться, если в кишечнике уже есть воспаление.
В этом случае "увеличение количества клетчатки (как в овощах) может усилить симптомы газообразования, вздутия" и так далее.
"В таком случае вы почувствуете, что происходит в вашем организме", - добавил Сергей Вялов.
Он также объяснил, в какой ситуации стоит проверить не кишечник, а желудок, если есть дискомфорт после еды.
"Если симптомы появляются сразу после употребления солений или с задержкой (например, на 30 минут), то проблема, скорее всего, в желудке", - указал врач.
Он уточнил, что желудок может "раздражаться уксусом и консервантами" из солений.