Названы наиболее полезные осенью продукты

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, какие продукты считаются наиболее полезными для организма поздней осенью. Ее слова приводит РИА Новости.

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Сухорукова призвала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль, а также жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

«Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний», — объяснила она.

Ранее диетолог Эдвард Мазер посоветовал продукт для борьбы с дефицитом витамина D осенью. В частности, он призвал включить в рацион грибы.