Раскрыты секреты долгожительства древних философов и ораторов

Как показывают древние записи, знаменитый греческий писатель и оратор Горгий из Леонтины прожил более ста лет. Родился он в 485 г. до н. э. и умер около 380 г. до н. э. Но что этому способствовало?

Когда Горгий был уже старым, люди часто его спрашивали, как ему удалось так долго прожить. Один из его ответов был:

«Я никогда ничего не делал ради удовольствия».

Другой вариант:

«Я никогда ничего не делал ради другого человека».

Вероятно, эти ответы были ироничными. Однако согласно другим сообщениям, секрет долгой жизни Горгия заключался в умеренности.

Что же в целом думали древние люди о долголетии? Около 100 г. н. э. Плиний Младший составил описание повседневной жизни Тита Вестриция Спуринны (ок. 24−105 гг. н. э.). Этот человек был сенатором и консулом в Риме. Даже в 70 лет Спуринна придерживался чёткого распорядка дня, сочетания физические упражнения с удовольствиями. Каждое утро он оставался в постели примерно час после рассвета, затем просил принести ему обувь и шёл на прогулку. Рутина Спуринны состояла из длительных прогулок в одежде и голышом, игр с мячом, слушания чтения книг вслух.

«Спуринне исполнилось семьдесят семь лет, но его зрение и слух не пострадали, он физически проворен и энергичен; старость не принесла ему ничего, кроме мудрости», — писал Плиний Младший.

Римский автор медицинских трудов Авл Корнелий Цельс родился примерно около 40 г. н. э. Он написал книгу под названием «О медицине» (De Medicina на латыни). В ней описывается, что человек должен делать, чтобы наслаждаться здоровой жизнью. Большая часть книги посвящена советам по образу жизни.

Важную роль в жизни человека играет разнообразие, считал Цельс.

«Жизнь человека должна доставлять ему разнообразие. Он должен быть то в деревне, то в городе, а чаще на ферме. Он должен плавать под парусом, охотиться, иногда отдыхать, но чаще заниматься физическими упражнениями».

Бездействие, по мнению Цельса, ослабляет тело и приближает старость. Поэтому он рекомендовал каждый день заниматься физической активностью.

© Theodore Galle/Wikimedia Commons

Знаменитый врач Гален (ок. 129−216 гг. н. э.) работал в Риме. Он заметил, что большинство проблем со здоровьем у его пациентов были связаны с неправильным образом жизни. Плохое здоровье объяснял Гален праздным образом жизни, слишком тяжёлой работой, заблуждением по поводу качества, количества или времени приёма пищи, выполнением некоторых вредных упражнений, нехваткой сна, чрезмерным увлечением сексом, бесполезным терзанием себя горем или тревогой.

Также Гален хвалил привычки другого знакомого ему врача Антиоха. Тот даже в 80 лет ежедневно подолгу гулял и соблюдал строгую диету.