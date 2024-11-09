Названы лучшие силовые упражнения для избавления от обвисшего живота

По словам Майка Бола, доктора медицины, магистра общественного здравоохранения, профессионального врача-медика, есть две основные причины появления обвисшего живота. Это беременность и набор веса. Также к этому может привести быстрое похудение.

Добавьте эти упражнения в свою программу тренировок, чтобы вас живот снова стал плоским.

Отжимания. Это упражнение вызывает сокращение мышц по всему телу, хотя направлено на верхнюю часть корпуса.

Подтягивания. Они тоже задействуют верхнюю часть тела, в том числе многие мышцы спины и рук.

Приседания. При их выполнении участвуют крупные мышцы ног и ягодиц.

Становая тяга. Есть разные способы её выполнения. Вы можете работать с гирей, штангой или набором гантелей.

Выпады. Вы можете делать выпады с прыжком, вперёд, назад, в сторону.

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