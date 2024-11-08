Эндокринолог назвала единственный абсолютно безопасный фрукт

Многие россияне любят не только местные, но и привозные фрукты, но со вторыми надо быть крайне осторожными, рассказала «Узнай.ру» эндокринолог Анна Гончарова. По ее словам, неподготовленные люди могут столкнуться с аллергией и другими нежелательными реакциями организма. Единственным безопасным фруктом врач назвала банан.

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Организм человека устроен так, что к местным и сезонным фруктам он адаптирован гораздо лучше, так как они являются постоянной частью его повседневного рациона, отметила Гончарова. При этом привозные фрукты непривычны для россиян и могут вызвать пищевую аллергию и непереносимость. Опасность представляют даже яблоки.

Привозные фрукты пробуем осторожно. Помним, что не все экзотические фрукты вызывают аллергию. Аллергическая реакция может возникнуть и после привычного яблока. Самым безопасным фруктом среди тех, что растут далеко за пределами нашей страны, считается банан, — сказала Анна Гончарова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что сахар и продукты с высоким гликемическим индексом провоцируют воспаления в организме. По его словам, на этот постоянный процесс влияют провоспалительные молекулы и неправильная еда.

Врач отметил: чем больше человек употребляет сахара и сахаросодержащих продуктов, тем сильнее риск развития болезней ЖКТ, которые и вызывают воспаление. Это относится и к изделиям с высоким гликемическим индексом.

Он добавил, что вредными являются и трансжиры, которые содержатся в чипсах, фастфуде, соусах, выпечке и сладостях, а также красное и переработанное мясо, например сосиски и колбаса.