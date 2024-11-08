Перечислены питательные вещества, которые нужны во время менопаузы

Менопауза — естественная и значимая фаза в жизни женщины. В это время происходят гормональные изменения, способные повлиять на здоровье и благополучие.

Вот какие питательные вещества особенно важны в менопаузу.

Клетчатка. Джен Шейнман, магистр наук, сертифицированный диетолог, отметила, что это вещество поддерживает здоровье сердца, помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение. Те, кто потребляет больше всего клетчатки, как правило, весят меньше, чем те, кто получает её меньше.

Белок. При менопаузе происходит естественное снижение мышечной массы. Чтобы сохранить мышцы по мере старения, нужно есть достаточное количество белка. По данным журнала Nutrients, сочетание растительных и животных источников белка с физической активностью лучше всего влияет на состояние костей.

Омега-3 жирные кислоты. Они играют ключевую роль в здоровье женщины, особенно во время менопаузы. Известны омега-3 противовоспалительными свойствами, пользой для сердца.

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Кальций. Он крайне важен во время менопаузы, так как помогает поддерживать здоровье костей. В менопаузу плотность костей обычно снижается.

Магний. Джоанна Кац, зарегистрированный диетолог из Флориды, отметила, что в день важно потреблять 320 мг магния. Он принимает участие в более чем 300 процессах в организме, преобразовывает витамин D в активную форму 1−25 дигидроксивитамина D. Без этого кальций не сможет должным образом усваиваться в костях.

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