Диетолог: картофель не стоит сочетать с мясом и рыбой

Картофель – это привычный для россиян продукт. Он используется во многих блюдах. Однако некоторые люди опасаются его употреблять из-за высокой калорийности. Как считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, бояться картофеля все же не стоит. По ее мнению, это полезный овощ, его можно использовать в качестве монопродукта на разгрузочном дне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Безусловно, наиболее полезным будет картофель молодой, еще с тонкой шкуркой. Его можно использовать в рационе на достаточно регулярной основе, потому как он еще пока содержит небольшое количество крахмала. Такой продукт будет источником не только полезных углеводов, но и большого количества минералов. Собственно, крахмал картофель набирает уже ближе к осени, и зимой его будет максимальное количество», – рассказала эксперт.

Картофель можно отварить в мундире, а можно без шкурки, продолжила она. Его нужно использовать в качестве гарнира вместе с овощами и зеленью, но желательно без мяса, птицы или рыбы. В результате получится овощное блюдо, где нет противоречащих друг другу компонентов. Вместе с волокнистыми овощами и зеленью картофель станет хорошим источником калия и прочих минеральных веществ.