Шесть повседневных привычек, которые ускорят старение мозга

Мода на «вечную» молодость касается не только внешности. Чтобы быть в хорошей форме в почтенном возрасте, важно уделять внимание здоровью — в том числе головного мозга. Рассказываем, какие недочеты в образе жизни нужно исправить как можно скорее.

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Рутинные хобби

Зарядка для мозга может быть не такой уж полезной, если превратилась в рутину. Важно не только сохранять имеющиеся навыки, но и заставлять мозг выходить из зоны комфорта. Отказ от обучения в пользу привычного может подорвать здоровье вашего мозга и привести к его преждевременному старению. Изучение чего-то нового, напротив, формирует связи между клетками мозга и помогает сохранить его молодость. Если вы никогда не играли на музыкальном инструменте или не учили иностранный язык — стоит попробовать.

Хронический стресс

Стресс — практически неотъемлемая часть повседневной жизни, и организм, как правило, быстро восстанавливается после стрессовых ситуаций. Проблема в том, что стресс может становиться хроническим и неосознанным. Важно отслеживать свое состояние в течение дня: обращать внимание на собственные тревожные мысли и учащенное дыхание. Избавиться от фонового стресса поможет... стресс. Такой, как холодный душ, посещение сауны или высокоинтенсивные тренировки. Состояние покоя, как днем, так и во время сна, дает возможность нейронам восстановиться, тем самым замедляя старение мозга.

Отказ от общения

От удаленной работы до рождения ребенка или выхода на пенсию — нередко жизненные ситуации способствуют нежелательной изоляции от общества, минимизируя возможности для общения. Кроме того, большинство людей постепенно теряет круг общения по мере взросления. Особенно полезны для мозга новые знакомства, кроме того, доказано, что сильные социальные связи способствуют хорошему настроению (депрессия — один из факторов риска развития деменции). Даже онлайн-сообщества могут стать спасением и принести реальную пользу за неимением альтернативы.

Еда навынос

Интенсивный ритм современной жизни предполагает, что вы время от времени прибегаете к фастфуду, чтобы утолить голод на ходу, или покупаете полуфабрикаты, когда некогда готовить полноценные блюда. Разовый ужин из микроволновки не повлечет за собой каких-либо последствий, но в долгосрочной перспективе питание на скорую руку — не лучший вариант для вашего мозга. Такие блюда часто подвергаются высокой степени переработки и содержат много насыщенных жиров и сахара. Исследования показали, что их регулярное употребление может привести к преждевременному старению мозга и развитию заболеваний, сказывающихся на состоянии органа.

Малоподвижный образ жизни

Когда физическая активность становится будничной привычкой, вы получаете множество преимуществ: от снижения уровня стресса до увеличения притока крови к мозгу. Поэтому будь то работа в саду или пешие прогулки — регулярная активность может быть полезнее полноценной тренировки раз в неделю. Физические упражнения, направленные на тренировку сердечно-сосудистой системы и наращивание мышечной массы, важны для поддержания молодости мозга. Кроме того, они могут повысить уровень гормонов роста, которые способствуют здоровью мозга и хорошему самочувствию.

Низкое качество сна

Даже после рекомендованных 7-9 часов сна в сутки вы можете проснуться разбитой из-за низкого качества сна, что прямо сказывается на здоровье мозга. Во время сна воспоминания о прошедшем дне обрабатываются таким образом, чтобы мы могли получить к ним доступ в будущем. Также идет процесс самоочищения мозга от бета-амилоида, который разрушает мозг людей с болезнью Альцгеймера. Когда сон слишком короткий или некачественный, эти важные процессы прерываются. После одной бессонной ночи вам будет сложно сосредоточиться, но годы недосыпа увеличат риск преждевременного старения вашего мозга и развития деменции.