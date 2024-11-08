Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила важность работы над икроножными мышцами. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Специалист отметила, что икроножные мышцы играют ключевую роль в физической активности и повседневной жизни человека.

«Они отвечают за множество движений, включая ходьбу, бег, прыжки и подъем по ступеням. Игнорирование их во время тренировок может привести к проблемам с ногами и ухудшению общей физической подготовки», — заявила Соболь.

Тренер добавила, что сильные икроножные мышцы увеличивают выносливость всего тела.

«Например, если человек любит бегать, мощные икры облегчат нагрузку на суставы и уменьшат риск получения травм», — отметила Соболь.

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