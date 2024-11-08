Диетолог подсказала, какие продукты лучше не покупать в магазине

Готовые суши и фруктовые тарелки лучше не покупать в магазине, передает Мойка78 слова диетолога и кулинара Джессики Гэвин для издания Marthastewart. Она отметила, что такие продукты, несмотря на свою привлекательность, могут привести к кишечным расстройствам.

Диетолог рассказала, что не стоит поддаваться искушению прихватить готовые суши по пути на кассу, хотя они и выглядят очень заманчиво.

Суши лучше всего есть в свежем виде, а предварительно упакованные варианты, которые хранятся часами или днями, увеличивают риск кишечных расстройств, — подчеркнула Гэвин.

Она добавила, что фруктовые тарелки кажутся хорошей идеей для экономии времени, особенно для тех людей, кто не умеет делать красивые нарезки для праздников. Однако при длительном хранении в таких фруктах может завестись и размножиться бактерия сальмонелла. К тому же цена целых плодов меньше, а хранятся они намного дольше, подытожила специалист.

Ранее финансовый консультант Ольга Матвеева посоветовала летом и осенью замораживать сезонные овощи и фрукты, чтобы сэкономить на продуктах. По ее словам, их можно будет употреблять в зимний период, когда свежие продукты будут стоить намного дороже.