Доктор объяснил, почему после долгого голодания нельзя много есть

Наедаться после долгого голодания опасно для здоровья — это может привести к растяжению желудка, дискомфорту и расстройствам пищеварения, поделился с РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, объем еды нужно увеличивать постепенно.

Сразу после длительного голодания приступать к большому объему пищи опасно. Это может привести к дискомфорту в желудке, расстройствам пищеварения, а в некоторых случаях к серьезным проблемам, таким как синдром мальабсорбции или острое растяжение желудка, — подчеркнул врач.

Он отметил, что объем еды после голодания в течение длительного времени нужно увеличивать постепенно — начать лучше всего с легко усваиваемых блюд. При этом голодание длиной один или два дня не навредит здоровью, но может стать причиной головных болей, слабости, раздражительности, тошноты и головокружения из-за дефицита полезных веществ и гормональных изменений — в таких случаях уменьшается уровень лептина и растет уровень грелина, что приводит к сильному голоду.

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