Названы причины снижения либидо у мужчин

Снижение либидо у мужчин может быть связано с пятью факторами: стрессом, гормональными изменениями, вредными привычками, малоподвижным образом жизни и питанием. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, уролог-андролог клиники «Линия жизни» Вадим Брусенский.

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«Например, если неправильное питание привело к дефициту цинка, витаминов D и B12, а также избытку насыщенных жиров и сахара, то это может существенно снизить уровень тестостерона. Например, по данным исследований, у мужчин с дефицитом витамина D уровень тестостерона в среднем на 20% ниже, чем у тех, кто получает этот витамин в достаточном количестве», – рассказал врач.

Хронический стресс, повышая уровень гормона кортизола в крови, который подавляет тестостерон, также снижает половое влечение, по словам врача, на 10-15% в сравнении с нормой.

«После 30 лет уровень тестостерона у мужчин падает примерно на 1% ежегодно. Уже к 50 годам уровень этого гормона может снизиться на 20%, что естественно отражается на либидо. Еще дефицит тестостерона может приводить к усталости и снижению общего тонуса. Кроме того, около 25% мужчин в возрасте 35-50 лет регулярно употребляют алкоголь и курят, что серьезно отражается на потенции и либидо. Никотин и алкоголь нарушают кровообращение и обмен веществ, что приводит к ухудшению эректильной функции у 35% мужчин в этой возрастной группе», – отметил доктор.

Малоподвижный образ жизни тоже играет свою роль. По словам врача, мужчины, ведущие сидячий образ жизни, имеют на 40% более высокий риск снижения либидо по сравнению с теми, кто занимается физическими упражнениями хотя бы три раза в неделю. Постоянная физическая активность способствует поддержанию здорового уровня тестостерона и улучшает кровообращение, что положительно влияет на половую функцию.