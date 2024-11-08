Врач-гинеколог объяснила, почему нужно носить бюстгальтер

Ежегодно 13 октября отмечается День без бюстгальтера, но медики предпочитают отмечать другой день – 3 сентября 1914 года, когда американка Мэри Фелпс Джейкобс (Карес Кроссби) запатентовала первый в мире бюстгальтер, освободив женщин от ненавистных тягот ношения корсетов. При этом любой день в году, имеющий отношение к женской груди, подходит для привлечения внимания к здоровью молочной железы, к обсуждению темы самообследования, периодических осмотров и маммографии молочных желез, ведущих к профилактике рака молочных желез.

Любовь Ерофеева, старший преподаватель медицинского факультета университета «Синергия», акушер-гинеколог, в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru рассказала об этом самом спорном в последнее время элементе женского гардероба.

Врач Ерофеева уверена, что сейчас бюстгальтер, в большинстве случаев, — это обязательный элемент женского гардероба, без которого не обходится ни один образ современной женщины, и не важно, чем она занимается и каков ее статус.

«В прежние времена ткань бюстгальтера скрывала женские соски, чтобы они не проявлялись под тонкой одеждой, а потом женщины вошли во вкус и стали экспериментировать с тканями и украшениями в виде бантиков, кружев, страз и, конечно, с формами, придаваемыми молочным железам, выбирая, в зависимости от моды и вкуса, округлые, острые, пуш-ап, либо с глубоким декольте, с различным размещением застежки (например, спереди для удобства кормления грудью младенца)», - рассказала Ерофеева.

Собеседница издания подчеркнула, что правильный выбор бюстгальтера важен для здоровья груди. Женщинам с маленькой грудью он может и не понадобиться, а обладательницам пышных форм он необходим для поддержки и предотвращения травм. Неправильно подобранный бюстгальтер, например, с косточками, впивающимися в кожу, может вызывать раздражение, потертости, фиброзные изменения и даже, в редких случаях, способствовать развитию новообразований. Для занятий спортом женщинам рекомендуется использовать специальные спортивные бюстгальтеры, предотвращающие чрезмерное опущение молочных желез и растягивание кожи. Пышногрудым красавицам правильно подобранный бюстгальтер помогает перераспределить нагрузку с позвоночника на плечи благодаря более широким лямкам, делает физиологичной осанку, с ним легче дышать и двигаться.

Бюстгальтер должен быть правильно подобран, иной раз для этого следует обратиться к специалисту в отделе нижнего белья. Бра-фиттинг (от анг. bra fitting) – подбор белья, которое идеально сидит на конкретной женщине, а также обучение самостоятельному подбору оптимального бюстгальтера по посадке. Нужно регулярно перепроверять свои размеры над и под грудью, уметь измерять объем или полноту чашки бюстгальтера, лучше всего измерения производить в первую неделю после месячных. Если во время примерки бюстгальтера вы поднимаете руки вверх, а молочные железы видны в нижней части чашки – он подобран неправильно, вам нужен больший размер.

«Некоторые женщины любят, когда бюстгальтер несколько мал, покупают изделия на размер меньше, считают при этом, что так они выглядят сексуальней и привлекательней. Но такие бюстгальтеры искажают восприятие женщиной собственного тела и формируют у неё ложное представление о своём декольте. Бюстгальтер, который мал по размеру, стягивает грудную клетку, приводит к потертостям, сдавливанию сосудов и нервных окончаний, а иногда даже к сдавливанию тканей самой молочной железы. Слишком тесный бюстгальтер также может привести к синдрому верхней апертуры грудной клетки, вызывая боли в плечах и шее, а также онемение в пальцах рук», - отметила

Врач Ерофеева также добавила, что совсем от него отказываться тоже плохо – тогда у женщины нефизиологическое положение груди, а она должна быть слегка приподнята и иметь опору. В свободном белье молочная железа будет болтаться и также могут возникать потертости на коже, что является входными воротами для инфекций.