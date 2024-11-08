Секс во время беременности: все «за» и «против»

Далеко не каждая женщина соглашается на интимную близость в тот или иной отрезок беременности. На это есть действительно уважительные причины, однако специалисты уверены — полностью отказываться от секса и в такой деликатный период не стоит. Мы поговорили с гинекологом Любовью Алексеевой, которая рассказала о плюсах и минусах близости во время ожидания малыша.

Чем может быть полезен секс во время беременности

Одним из основных положительных моментов наш эксперт называет выработку эндорфинов в процессе близости.

Гинеколог: «Эти гормоны передаются и плоду, что очень хорошо влияет на его состояние».

Кроме того, происходит сокращение матки, тем самым орган готовится физически к родам. Данный пункт актуален лишь в том случае, если у вас не повышен тонус, в противном случае от секса лучше отказаться до того, как разрешение даст ваш врач, ведущий беременность.

Еще один немаловажный момент — в мужском семени содержатся простагландины, эти элементы способствуют скорейшему созреванию шейки матки для раскрытия, что очень поможет во время самого процесса родов.

Не секрет, что для партнера беременность женщины оказывается не меньшим испытанием, ведь сексуальная жизнь на этот период меняется кардинально. Полный отказ от близости, по словам нашего эксперта, может повышать уровень напряжения в паре, а это совсем не то, что нужно для спокойствия будущей мамы. При грамотном подборе позы секс не должен приносить вреда ни самой женщине, ни плоду.

Какие минусы у близости во время беременности

Наш эксперт рекомендует обратить внимание, были ли у женщины выкидыши ранее. Если ответ положительный, к сексу во время даже нормально протекающей беременности необходимо подойти крайне ответственно, обязательно поговорите об этом со своим врачом.

Также от секса стоит отказаться в случае укорочения шейки матки. Если проигнорировать этот момент, вы можете невольно спровоцировать преждевременные роды после слишком активного полового акта.

К противопоказаниям к сексу наш эксперт относит прилежание плаценты.

Гинеколог: «Плацента находится снизу матки, мужчина может легко спровоцировать ее отслойку при неаккуратных движениях».

Здесь мы уже говорим об угрозе не только для ребенка, но и для будущей матери.

Самая популярная проблема секса во время беременности — инфекции, передающиеся половым путем. Даже если вы уверены в своем мужчине, в период беременности лучше использовать барьерную защиту.