Эксперты перечислили самые вредные для зрения продукты

Эксперты назвали продукты, которые наносят непоправимый вред здоровью глаз
Известно, что чтение при плохом освещении, бесконтрольное использование гаджетов, малоподвижный образ жизни, курение, недостаток солнечного света вредят здоровью глаз.
Но такой же вред зрению могут нанести и продукты питания, уверены специалисты башкирского Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
Их слова приводит «Башкиринформ».
Так, по словам экспертов, не принесут пользу глазам продукты с высоким содержанием сахара. они приводят к повышенной выработке инсулина, что плохо сказывается на состоянии сетчатки.
В то же время соленые продукты могут привести к катаракте.
Еще одна причина ухудшения зрения – злоупотребление алкоголем. Спиртосодержащие продукты могут повредить зрительный нерв, что приведет к негативным последствиям. Также вреден для глаз кофеин. При его переизбытке человек рискует столкнуться с повышенным внутриглазным давлением и глаукомой.
Для сохранения здоровья глаз специалисты помимо прочего рекомендуют ограничить жирную еду.
Трансжиры, которые можно встретить в кондитерской продукции, полуфабрикатах вызывают атеросклероз и проблемы с глазным кровообращением.
Между тем, ранее были названы продукты, которые улучшают зрение. Они богаты витаминами и микроэлементами.
Также ранее врачи рассказали, что больше всех лишиться зрения рискуют курильщики. Кроме того, врачи рассказали, от чего ухудшается зрение, а также развеяли мифы о зрении.