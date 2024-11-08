Химик ответил, действительно ли глутамат натрия опасен для здоровья

Россиянам раскрыли правду, действительно ли глутамат натрия опасен для здоровья
Глутамат натрия, также известный как мононатриевая соль глутаминовой кислоты, является широко используемой пищевой добавкой, которая придает продуктам усиленный вкус. Он был впервые выделен в начале XX века и с тех пор активно используется в пищевой промышленности в различных продуктах, включая соусы, супы, консервы и полуфабрикаты, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
«Важно отметить, что глутамат натрия является аминокислотой и имеет природное происхождение. По этой причине глутамат присутствует не только в продуктах в качестве добавки, но и в натуральных продуктах, таких как сыр, томаты и грибы, в которых образуется естественным образом», — объяснил он.
Несмотря на широкое применение, глутамат натрия нередко вызывает опасения у людей: многие считают эту добавку страшной химией, вызывающей зависимость от продуктов. Кроме того, существует мнение о связи употребления этой добавки и возникновением так называемого «синдрома китайского ресторана», включающего такие симптомы, как головная боль, тошнота, потливость и ощущение жжения в области груди.
«Исследования показывают, что глутамат натрия в умеренных количествах безопасен для большинства людей. Однако стоит учитывать, что у некоторых может быть индивидуальная непереносимость этой добавки. В таких случаях употребление глутамата натрия может вызывать аллергические реакции или другие нежелательные эффекты», — резюмировал эксперт.