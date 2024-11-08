Нутрициолог: неправильно подобранная диета может привести к депрессии

Диеты могут вызвать проблемы с ментальным здоровьем, например депрессию, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» нутрициолог Марина Шитикова. По ее словам, также может появиться расстройство пищевого поведения (РПП).

Неправильно подобранная диета чревата для человека недостатком доверия к самому себе. Некоторые диеты учат полагаться на правила, игнорируя сигналы тела. Если не отслеживать собственные ощущения, когда пришло время поесть или когда нужно остановиться, то можно утратить понимание своих желаний и в других сферах жизни, — объяснила специалист.

Нутрициолог отметила, что может возникнуть ощущение, что нужно ограничить социальную жизнь, пока не появятся желаемые результаты. Например, человек может бояться «сорваться» при встрече с друзьями. Однако это приводит к отсутствию общения, что только увеличивает риск развития депрессии.

Также может появиться РПП из-за отсутствия естественного чувства голода и игнорирования сигналов тела, добавила Шитикова. Важно не только грамотно скорректировать рацион, но и уметь ощущать сигналы тела, заключила эксперт.

Ранее российский телеведущий и врач Александр Мясников опроверг популярный миф о том, что для похудения достаточно только следить за количеством калорий в рационе. Он пояснил, что дело не в том, сколько человек съел белков, жиров и углеводов, а в том, что в итоге из этого усвоилось в организме.