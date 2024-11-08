Биолог рассказала о неочевидной пользе соленых огурцов и квашеной капусты
Ферментированные продукты (соленые огурцы, квашеная капуста) полезны для пищеварения, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Она отметила, что данные блюда содержат пробиотики — бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника.
Особенно полезны соленья, которые приготовлены методом естественного брожения (ферментирования). Соленья, которые прошли ферментацию (например, квашеная капуста или огурцы), содержат пробиотики — полезные бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника и способствуют здоровому пищеварению. А также усвоению витаминов и минералов из пищи. Некоторые исследования показывают, что пробиотики могут помогать в поддержании уровня сахара в крови, — заявила Лялина.
По ее словам, обычные консервированные овощи, в том числе приготовленные с использованием уксуса, также полезны, поскольку сохраняют витамины и антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему и помогающте бороться со свободными радикалами. Собеседница также призвала учитывать, что соленья нежелательны для людей с гипертонией и заболеваниями почек.
Но стоит учитывать, что соленья могут содержать много соли, что нежелательно для людей с гипертонией или заболеваниями почек. А продукты с уксусом способны повышать кислотность желудка, что нежелательно для людей с чувствительным желудком или заболеваниями ЖКТ. Соленья должны быть дополнением к пище, а не основной пищей!, — подытожила Лялина.
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