Специалист перечислила продукты, которые спасут от болезней зимой

Селедка, соленые огурцы и квашеная капуста спасут от болезней зимой, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская. Специалист подчеркнула, что главной ценностью селедки являются содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3, которые помогают укрепить иммунитет, а также нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, по ее словам, селедка поможет нормализовать работу мозга и даже улучшить зрение.

А еще в селедке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц. Следующий простой и полезный продукт — квашеная капуста. За счет ферментирования такая капуста прекрасно усваивается организмом. Во время закваски сахар превращается в молочную кислоту, что делает капусту еще полезнее, особенно для диабетиков. Количества бактерий в этом продукте столько же, сколько в натуральных молочнокислых продуктах, благодаря чему подавляется вредная микрофлора кишечника, — пояснила врач.

Малиновская добавила, что соленые огурцы сохраняют всю пользу свежего продукта. Она уточнила, что они не калорийны, на их переваривание уходит минимум энергии.

Достаточно одного ломтика соленого огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи, способствуя укреплению иммунитета, — заключила физиотерапевт.

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