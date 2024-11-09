Диетолог поделилась, сколько чая в день можно пить

Диетолог посоветовала пить не более четырёх чашек чая в день
Злоупотреблять не стоит.
Рацион должен быть разнообразным.
Рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Елена Соломатина.
«Адекватное количество чая, пусть даже с молоком, не нанесёт какого-то существенного вреда, если человек не страдает сопутствующими заболеваниями. В среднем это четыре чашки в день. Нужно понимать, что чай матча специфический. Можем с молоком выпить, допустим, чашечку его, улуна, чёрного чая и любого другого. Конечно, всё индивидуально, но злоупотреблять не стоит, как и любым другим активным напитком. Все чаи имеют свои полезные компоненты. Чем разнообразнее наш рацион, в частности, напитков, тем лучше.Зелёный чай — полезный напиток. Они отличаются по сортам, где-то больше, где-то меньше кофеина, танинов. Танины, которые придают терпкость и специфический вкус чаю, обладают связывающим, абсорбирующим свойством, вследствие этого бактерицидным. Они также имеют способность выводить токсины и эндотоксины, которые образуются у нас в процессе метаболизма и жизнедеятельности. Всё это здорово, и регулирует кровообращение».
Ранее врач пообещала быстрый набор веса приверженцам «молокочайной» диеты. Питьевой режим не способствует поддержанию жизнедеятельности. «Варварские методы» снижения калорийности провоцируют стрессовую реакцию организма.