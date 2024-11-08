Малышева поделилась секретом похудения

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус раскрыли россиянам секрет похудения в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск с советами медиков доступен на сайте телеканала.

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Врачи рассказали, что в желудок помещается столько же, сколько и в стакан.

«Секрет оптимального питания и, как мы говорили, секрет похудания — в одном стакане. Прием пищи должен быть именно такого объема», — заявил Продеус.

Малышева добавила, что небольшими порциями нужно есть и для того, чтобы желудок не растягивался.

«Если вы будете есть ведрами, желудок увеличится. Это все складочки, они могут растянуться, как плиссированная юбка», — заявила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян наклеить на видное место одно правило похудения. Он отметил, что для эффективного снижения веса нужно изменить образ жизни.