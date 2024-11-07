Диетолог назвал продукты, которые вызывают рассеянность

Сладости, выпечка и газированные напитки ухудшают когнитивные функции мозга из-за высокого содержания сахара и быстрых углеводов, рассказала «МК в Мурманске» врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, резкое повышение уровня глюкозы в крови из-за этих продуктов приводит к ухудшению памяти и старению мозга.

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«В маргарине и фастфуде содержатся жиры, которые замедляют обмен веществ и провоцируют воспаление в клетках мозга. Лучше заменить их на цельнозерновые продукты, в которых содержится витамин В, помогающий мозгу нормально функционировать», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что кофеин может в краткосрочной перспективе повысить концентрацию внимания, но его большие дозы вызывают бессонницу, тревожность и ухудшение памяти. При этом алкоголь разрушает клетки мозга, которые отвечают за запоминание и обучение.

Для сохранения когнитивных функций Тихомирова посоветовала питаться сбалансированно, отказаться от спиртного и продуктов с трансжирами и сократить употребление сахара. В качестве напитков лучше выбирать натуральные соки и есть побольше свежих фруктов и овощей.

Ранее тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что грецкие и кедровые орехи, кешью, миндаль, гречка, белокочанная капуста, фасоль и бананы богаты магнием. По ее словам, при недостатке элемента в организме могут возникнуть риски сердечно-сосудистых проблем и сложности с костями.