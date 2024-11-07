Терапевт посоветовал способ закаливания организма

Открытые бассейны являются хорошим вариантом закаливания для человека. Об этом рассказал Москве 24 врач-терапевт, автор медицинских книг Андрей Звонков.

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«‎Выйти из бассейна, перейти через холодную зону в теплое помещение для того, чтобы переодеться, принять душ – это не страшно, это как раз нормальное закаливание. То есть очень даже полезно», — сказал специалист.

По словам врача, у некоторых людей имеются противопоказания для посещения открытых бассейнов. Он напомнил, что в бассейн не пойдет человек с кожными заболеваниями, например с волчанкой, склеродермией, псориазом.

Также Звонков рассказал, сколько человеку нужно находиться в бассейне. Он считает, что час занятия в воде для любого человека является нормальным временем.

«‎Можно сделать несколько заходов, скажем там, искупаться, потом зайти куда-нибудь посидеть в кафе, попить, поговорить с людьми, опять вернуться в бассейн. Закаливание относится к категории стрессотерапии, поэтому здесь очень важны элементы периодичности. То есть надо иммунной системе и вообще организму показать, что стресс был не единственным, что он может вернуться, что он не страшный, что его можно пережить», — пояснил врач.

Звонков подчеркнул, что нужно всегда плавать в шапочке, а после сеанса – хорошо обтереться. Кроме того, важно держать ноги в тепле.

Ранее россиянам рассказали, в каком возрасте можно отдавать ребенка на плавание. Так, отдать его в секцию по плаванию можно уже в двухмесячном возрасте, при условии, что работа бассейна будет правильно организована. По словам педиатра Кирилла Константинова, при необходимой влажности воздуха, температуре воды и воздуха ребенок будет в безопасности.