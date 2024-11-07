Перечислены сытные и полезные вечерние закуски

Перекус поздно вечером не навредит вашему здоровью, если выбирать правильные продукты. Они должны содержать много белка и клетчатки.

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Банановые кусочки с арахисовым маслом, покрытые шоколадом. Нарежьте кружочками два спелых банана. Покройте половину из этих «дисков» арахисовым маслом и сделайте сэндвичи, прижав друг к другу два кружочка. Положите их на противень, застеленный вощёной или пергаментной бумагой, и заморозьте их на один час. После этого окуните их в тёмный шоколад и поставьте обратно в морозилку на 15 минут.

Сладко-солёная смесь. Для её приготовления смешайте в большой миске по 1 чашке солёного арахиса, жареного миндаля, тёмной шоколадной крошки и сушёной вишни. Храните эту смесь в герметичном контейнере или одноразовых пакетиках.

Горячий шоколад с коллагеновым порошком. Доведите чашку несладкого молока (молочного или растительного) до кипения на плите. Затем добавьте в него столовую ложку какао или какао-порошка и перемешайте до образования однородной массы. Снимите горячий шоколад с огня, добавьте к нему ложку ароматизированных или неароматизированных коллагеновых пептидов и немного подсластителя (например, кленового сиропа, архата или мёда).

Ягодная йогуртовая кора. Смешайте 2 чашки простого цельного или 2% греческого йогурта с 2 столовыми ложками подсластителя, например, кленового сиропа или мёда. Важно, чтобы консистенция стала однородной. Выложите смесь на противень, застеленный вощёной или пергаментной бумагой, и посыпьте сверху 1 стаканом рубленых ягод и любой другой начинкой по вашему вкусу. Заморозьте всё примерно на два часа, а затем нарежьте на кусочки.

Финики, фаршированные миндальным маслом. Также можете их посыпать хлопьевидной солью, шоколадной крошкой или полить мёдом.

Овощи и хумус. Можете подавать хумус с морковными палочками, нарезанным огурцом, соцветиями брокколи и помидорами черри.

Жареный нут со вкусом ранч. Выложите одну банку слитого, промытого и высушенного нута на противень с бортиками. Запекайте всё на средней полке духовки при температуре 218 градусов по Цельсию в течение 25 минут до золотисто-коричневого цвета, встряхивая противень. Перемешайте нут в миске с 2 чайными ложками масла авокадо, добавьте 1 чайную ложку пищевых дрожжей, по половине чайной ложки соли, паприки, сушёной петрушки, сушёного зелёного лука и сушёного укропа, четверть чайной ложки чесночного и лукового порошка. Перемешайте всё.

Дольки батата. Очистите и высушите большой батат, затем нарежьте его на тонкие полоски. Положите их на противень с бортиками и сбрызните столовой ложкой оливкового масла, посыпьте смесью, состоящей из половины чайной ложки соли, половины чайной ложки чесночного порошка и ¼ чайной ложки молотого чёрного перца. Выпекайте дольки при температуре 218 градусов по Цельсию в течение 25 минут, не забудьте их перевернуть.

Сырная тарелка. Это сочетание сыра, нарезанных овощей и фруктов.

Рулетики с индейкой и сыром. В них содержится более 20 г белка и L-триптофан, который улучшает сон.

Творожное мороженое. Смешайте 2 стакана творога с 2 столовыми ложками подсластителя (кленового сиропа или мёда) в блендере или кухонном комбайне. Вылейте смесь в ёмкость, добавьте в неё свежие фрукты, шоколадную крошку или арахисовое масло, а после этого — заморозьте.

Вяленое мясо с низким содержанием натрия. Одна палочка индейки обычно содержит около 10 г белка. Сочетайте её с другими продуктами, богатыми белком: сыром, орехами.

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