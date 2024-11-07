Врач объяснила, помогает ли чай избежать обезвоживания

В некоторых сортах чая содержится кофеин. Но его слишком мало, чтобы он смог повлиять на уровень жидкости в организме. Поэтому можно сказать, что чай хорошо увлажняет, если пить его в умеренных количествах.

Кофеинсодержащие напитки вызывают более частое мочеиспускание и потерю жидкости. Поэтому они обезвоживают сильнее, чем напитки без кофеина. Однако в случае с чаем для эффекта лёгкого обезвоживания нужно за короткое время выпить восемь-десять чашек или больше.

Эффекты разных сортов чая

Кофеиносодержащие чаи. Они включают чёрный, зелёный, белый сорта, а также улун. Концентрация кофеина в чае может варьироваться от 14 до 120 мг на чашку. Больше всего содержится в чёрном чае — в среднем 50 мг на чашку, а меньше всего — в белом. Для сравнения: одна чашка чёрного кофе даёт около 90−200 мг кофеина.

Травяные чаи. В большинстве из них кофеина нет вообще или совсем мало. Отличные варианты для гидратации — это ромашковый, гибискусовый чаи, чай с розой.

Гибридные сорта. Такие травы, как йерба мате и гуаюса, которые содержат кофеин, могут быть добавлены в чайную смесь. Содержание кофеина в чашке чая йерба мате может достигать 80 мг. Это сопоставимо с чашкой заваренного кофе.

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