Как выбрать безопасные для здоровья ушей беруши

Секретом правильного подбора берушей для сна поделился член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов. По словам эксперта, некоторым людям эти аксессуары необходимы. Например, когда у человека чуткий сон, а обеспечить полную тишину не представляется возможным – часто такое встречается в поезде, самолете или при наличии храпящих или громких соседей.

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«По идее, мы должны спать в тихом, прохладном и темном помещении. Соответственно, если какой-то шум мешает вам заснуть или постоянно вас будит, то беруши помогут снизить уровень этого шума и понизить вероятность микропробуждений», – приводит цитату специалиста «Общественная Служба Новостей».

По словам Кудинова, микропробуждения держат спящего на более поверхностном уровне сна и таким образом мешают полноценно выспаться.Ассортимент берушей велик. Встречаются как изделия из плотного силикона, так и из мягкого материала с эффектом памяти. Кудинов подчеркнул, что предпочтение стоит отдавать именно мягким берушам. Их можно скрутить и вставить в слуховой проход, после чего они раскроются и будут плотно прилегать к стенкам уха. Кроме того, важно, чтобы беруши получалось легко извлекать из ушных раковин. Должна быть предусмотрена нитка или выпирающий край.

Что касается уровня шумоподавления, то понять, насколько сильно нужно заглушать окружающее пространство, можно экспериментальным путем, отметил Кудинов. Для этого нужно испробовать разные варианты берушей и выбрать самый приемлемый для себя.

Специалист обратил внимание на то, что неудачно подобранные беруши чреваты негативными последствиями для здоровья.

«Из вредности можно выделить, во-первых, постоянное давление на кожу, если беруши подобраны неправильно – например, если это что-то очень дешевое из плотного и твердого силикона или какие-то инородные предметы. Тогда это может приводить к раздражениям, болезненным ощущениям, образованию корок», – пояснил Павел Кудинов. Он добавил, что в случае с мягкими берушами таких проблем не возникает.

Еще одно вредное свойство берушей – они нарушают естественное выведение ушной серы, что способствует формированию серных пробок. Особенно это актуально, если человек редко чистит свои уши, рассказал эксперт.

Ранее специалисты Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе выяснили, что дополнительный сон в выходные на 70% снижает риск развития деменции.