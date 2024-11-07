Диетолог перечислил восемь способов не переедать

Существует восемь эффективных методов борьбы с перееданием. Например, можно выпивать стакан воды до приема пищи, попробовать кето-диету, осознанное питание или метод интервального голодания, также можно принимать добавки хрома для снижения чувства голода, начинать прием пищи с овощей, применять ароматы мяты и лаванды для подавления голода, выбирать темную посуду. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.

«Первый метод — пить воду за 15 минут до приема пищи. Центры насыщения едой и водой крайне схожи и находятся по соседству, из-за этого люди часто путают жажду и голод, выпив 200-300 мл стакан теплой воды вы через 10-15 минут будете наверняка знать, реальное чувство голода вы испытывали или ваш организм спутал с ним жажду и вам вовсе необязательно сейчас есть», — объяснил специалист.

Также можно поменять питание. Например, перейти на интервальное голодание. Это режим питания, при котором вы едите в строго отведенный промежуток времени, например с 10 до 18:00, то есть 8 часов, а с 18:00 до 9:59 (следующего дня) вы не едите. Также можно попробовать осознанное питание, когда человек сосредотачивается на своих ощущениях во время приема пищи и не отвлекается.

«Можно попробовать кето-диету, но она подходит не всем, для начала нужно проконсультироваться с врачом. Это практически безуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. При отсутствии глюкозы, получаемой из углеводов, организм начинает питаться за счет запасов жира, что собственно и приводит к похудению и гораздо более умеренному потреблению пищи, что позволяет не переедать», — отметил врач.

Также можно начинать каждый прием пищи с зеленых овощей — клетчатка из них заполнит желудок и даст чувство сытости.