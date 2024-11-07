Специалисты рассказали, чем тюменские минеральные воды полезнее европейских

В 2024 году в Тюменской области насчитывается 22 термальных комплекса и 25 бассейнов с природной минеральной водой. Такие данные «ФедералПресс» сообщили в Агентстве туризма и продвижения региона. В честь открытия юбилейного термального сезона рассказываем, чем уникальны тюменские термы.

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«С 2020 года Тюмень является столицей термальных вод. Сегодня туристы со всей страны наслаждаются медитативным отдыхом и заряжаются сибирским здоровьем на термальных курортах нашего региона. Все термальные воды региона являются хлоридно-натриевыми», – уточнили в Агентстве.

Специалисты напомнили, что такой состав воды характерен для моря, что для нашего края является уникальностью, ведь бьющие из-под земли термальные воды – это наследники древнего Западно-Сибирского моря, бывшего здесь миллионы лет назад.

«Под землей воды активно насыщались кремнием, хлором, бромом, железом, кальцием – всего 19 минералами и микроэлементами, которые благоприятно воздействуют на все 12 систем организма человека. Природные термальные воды Тюмени по своему составу в разы превосходят аналогичные островки здоровья на курортах Франции, Италии, Болгарии и Чехии. К примеру, содержание катионов натрия составляет – 3254 мг/дм3, что выше в 1,9 раза по сравнению со знаменитой водой в Карловых Варах, а по содержанию йода – 4,3 мг/дм3 и брома – 25 мг/дм3 выше показателей минеральной воды курорта Абано-Терме (Италия) в 5,4 и 1,8 раза соответственно», – раскрыли состав тюменских термальных вод специалисты.

При этом каждый термальный источник в Тюменской области имеет бальнеологическое заключение, их целебные свойства подтверждены специалистами.

Особенность тюменской термальной воды заключается в том, что ее химический состав, качество и температура не зависят от погодных условий, от температуры окружающей среды. Всегда при выходе воды на поверхность на устье скважины ее температура составляет +35... +40 градусов. Такая температура позволяет использовать эту воду в бассейнах, в лечебных ваннах без дополнительного подогрева.

Бальнеология Тюменской области представлена очень богатым запасом минеральных вод. Это натуральные минеральные хлоридно-натриевые йодобромные воды. Они восстанавливают силы, успокаивают и бодрят – за счет работы щитовидной железы.

«Горячие минеральные источники, бьющие из-под земли, помогут не только восстановить утерянную с природой связь, но и обрести здоровье, молодость и красоту», – уверяют специалисты.

Агентство туризма и продвижения также дополнило, что в перспективе планируют развивать существующие и создавать новые термальные комплексы в Тюменской области, что станет «морезаменителями», которые не будут уступать по качеству европейским аналогам.

8 ноября в Тюменской области состоится открытие юбилейного термального сезона. В течение месяца каждый выходной на термальных курортах региона посетителей будут ждать скидки, акции, розыгрыши подарков и праздничные программы.

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