Врач объяснила, как постоянный стресс сказывается на иммунитете

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова предупредила в беседе с RT, что постоянный стресс и повышенный уровень кортизола способствуют снижению общего иммунитета организма.

«При стрессе в организме вырабатывается кортизол, его ещё называют гормоном стресса и «бей или беги». Образно говоря, уровень кортизола повышается в тот момент, когда нужно бежать за добычей, а для этого необходима большая выносливость организма и высокая двигательная активность. Чтобы её обеспечить, кортизол усиливает микроциркуляцию в мышцах, перераспределяя объём циркулирующей крови к тем органам, которые отвечают за бег», — подчеркнула научный руководитель компании MARTINEX.

Она добавила, что это достаточно полезный гормон, который обеспечивает выносливость и защищает клетки от истощения, даёт им энергию.

«Если стресс эпизодический, то после повышенной выработки кортизола следует релаксация и его уровень нормализуется. В этой ситуации кортизол не только не опасен, но и полезен для организма. Он регулирует стресс, воздействует на обмен жиров, белков, углеводов и обладает мощным противовоспалительным действием», — рассказала собеседница RT.

Но при хроническом стрессе клетки становятся к нему нечувствительными, и, чтобы снизить воспаление, надпочечники вырабатывают кортизол постоянно, в результате они истощаются, предупредила врач.

«В этой ситуации даже если человек не испытывает стресс, кортизола у него слишком много. Кортизол напрямую влияет на Т-клетки иммунной системы, которые называют киллерами, потому что они уничтожают бактерии и аномальные клетки. Постоянный стресс и повышенный уровень кортизола блокирует работу Т-клеток, в результате снижается общий иммунитет организма и мы начинаем чаще болеть. Усиливаются воспалительные процессы в коже, обостряются дерматологические хронические заболевания, например экзема, к ним присоединяются различные инфекции», — предостерегла она.

Кроме того, кортизол влияет на отложение жира, он накапливается в области живота — это так называемый висцеральный жир, напомнила специалист.

«При хроническом стрессе и высоком уровне кортизола жира становится больше и в области лица — оно становится лунообразным, одутловатым. При повышенном уровне гормона стресса происходит нехватка микроэлементов — калия, магния, витамина D. Повреждения кожи восстанавливаются медленнее, появляются морщины, пигментация. Стрессовая кожа всегда обезвожена. Она реактивная и чувствительная, легко воспаляется», — заявила Михайлова.

Она напомнила, что во время занятий спортом расходуется кортизол и состояние улучшается.

«Очень важен сон. У людей с повышенным уровнем кортизола он часто нарушен. Во время сна уровень этого гормона снижается, вырабатывается мелатонин, который отвечает за восстановление кожи, влияет на нашу молодость и красоту. Спать нужно 8—10 часов в полной темноте. Желательно ложиться и вставать в одно и то же время», — заключила эксперт.

Ранее врач-невролог Максим Панков заявил в беседе с RT, что тем, кто много работает, испытывает стресс от повседневной загруженности и плохо высыпается ночью, послеобеденный отдых может помочь справиться с усталостью и восстановить силы в течение рабочего дня.