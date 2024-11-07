Продукты с обволакивающим воздействием помогут защитить желудочно-кишечный тракт от гастрита и других неприятных последствий раздражения слизистой, рассказал aif.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков. К их числу относятся овсянка, рисовая каша, кисель, картофельное пюре и травяные отвары.

По словам специалиста, овсянку лучше всего готовить на воде или на молоке с низким содержанием жира. После употребления овсянка набухнет в желудке, образовавшая масса поспособствует не только защите слизистой, но и положительно скажется на работе желудка. В случае с рисовой кашей рекомендуется добавить побольше воды, чтобы образовалась «каша-размазня».

Среди киселей наиболее известным считается льняной. После его употребления в желудке образуется вязкая масса, которая обволакивает слизистую. Подойдут также кисели из фруктов и ягод, но важно помнить, что слишком кислые продукты могут привести к обратному эффекту. В картофельное пюре не рекомендуется добавлять специи, овощи нужно хорошо сварить.

Ранее в Роспотребнадзор сообщили, что жирная рыба, авокадо, яблоки, чеснок и гречка помогут укрепить сердечно-сосудистую систему. По словам экспертов ведомства, в составе авокадо есть целый комплекс полезных веществ.