Сомнолог объяснила, можно ли улучшить сон с помощью спиртного

Принято считать, что алкоголь помогает быстрее погрузиться в сон. По словам сомнолога Наталии Золотаревой, это убеждение не более чем миф, хотя после употребления алкоголя человек действительно становится сонливым.

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Поскольку спиртное вызывает в некоторых случаях сонливость, бытует мнение, что алкоголь помогает быстрее заснуть и улучшает качество сна. По словам сомнолога Наталии Золотаревой, такое убеждение ошибочно.

В разговоре с «Газетой.Ru» врач рассказала, как на самом деле алкоголь, кофеин и другие стимуляторы влияют на качество сна.

Спиртное действительно вызывает сонливость, согласилась Золотарева. Это происходит за счет снижения активности нервных клеток. Но при этом он ухудшает общее качество отдыха, сокращая фазу быстрого сна, которая важна для памяти и эмоционального восстановления. В то же время сон во второй половине ночи становится прерывистым, человек часто просыпается.

Кроме того, днем человек будет чувствовать усталость, повышается риск развитии сердечно-сосудистых заболеваний, психических нарушений.

Также Золотарева подчеркнула, употребление алкоголя для засыпания связано с рисками.

«Со временем организм привыкает к алкоголю, и для достижения того же эффекта требуется большая доз», - объяснила врач.

Сомнолог подчеркнула, безопасной дозы спиртного не существует, поэтому привычка выпить нес=много перед сном может привести к алкголизму.

Напомним, по словам сомнолога, остеопата, невролога Руслана Кутузова при хроническом недосыпе страдает здоровье в целом и психика. Ранее о последствиях недосыпа рассказал врач Павел Кудинов.