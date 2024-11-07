Всего 100–200 граммов сухофруктов в день поддержат здоровье сердца, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Биолог подчеркнул, что витаминов на единицу массы в них чаще всего больше, чем в исходном продукте. Он обратил внимание, что особенно стоит присмотреться к кураге, черносливу, финикам и изюму.

Сухофрукты очень полезны. Витаминов на единицу массы в них чаще всего больше, чем в исходном продукте. Витамины и микроэлементы очень важны для организма, особенно для работы сердца, поэтому сухофрукты так полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особенно в этом отношении выделяются курага, чернослив, финики и изюм, — пояснил биолог.

Наполов уточнил, что в сухофруктах из-за уменьшения количества влаги содержится большое количества меди, калия, магния, железа и кальция. При этом эксперт предупредил, что в конечном продукте меньше витамина С. Биолог отметил, что его количество уменьшается при обезвоживании фруктов.

Исключение составляет витамин С, его количество при обезвоживании уменьшается. Из-за уменьшения количества влаги в получаемом продукте возрастает также содержание микроэлементов, поэтому сухофрукты — важный источник калия, кальция, магния, железа, меди, — заявил Наполов.

Нутрициолог Вероника Гусакова ранее предупредила, что употребление хурмы может нанести вред здоровью тех, кто страдает панкреатитом или имеет камни в почках. По ее словам, продукт приводит к обострениям хронических болезней.