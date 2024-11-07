Терапевт рассказала, с чем нельзя смешивать спиртные напитки

Алкоголь нельзя смешивать с кофе, энергетиками и газировкой, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она объяснила, что в первом случае кофеин маскирует чувство опьянения, провоцируя двойную нагрузку на сердце и сосуды.

Энергетики и алкоголь — коктейли с энергетиками маскируют действие алкоголя, создавая иллюзию бодрости, что может привести к передозировке. Это сочетание также опасно для сердца. Газированные напитки и крепкий алкоголь — сочетание содовой или колы с водкой или виски усиливает всасывание алкоголя, вызывая резкий скачок его уровня в крови. Кофе и крепкий алкоголь — кофеин маскирует чувство опьянения, а затем вызывает двойную нагрузку на сердце и сосуды, — объяснила Тен.

Ранее Тен заявила, что самыми вредными алкогольными коктейлями являются «Лонг-Айленд Айс Ти», сочетающий в себе много крепких напитков, и «Маргарита» с добавлением сиропов. Врач уточнила, что первый напиток перегружает печень из-за сладости и высокой крепости.

Нарколог Виталий Холдин рассказывал, что алкогольные напитки вымывают из организма витамины и полезные вещества. Врач подчеркнул, что человек попадает в замкнутый круг. По его словам, спиртное вымывает витамины, а недостаток полезных веществ провоцирует тягу к алкоголю.