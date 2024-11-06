Врач предупредил о последствиях сна в духоте

Головные боли и сниженная работоспособность грозят тем, кто спит в духоте. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По ее словам, сон в душном помещении не способствует полноценному восстановлению, так как человек будет часто просыпаться. Но даже если крепко заснуть, отдохнуть все равно не получится.

«Нехватка кислорода приводит к тому, что организм не восстанавливает свои ресурсы и человек с утра чувствует себя разбитым. Могут быть головные боли, сниженная работоспособность и концентрация внимания».

Если нет возможности спать с открытой форточкой, специалист посоветовала установить бризер: он обеспечивает приток свежего воздуха, чуть подогревает его в зимнее время и фильтрует. При этом, если температура в комнате слишком низкая, будет очень трудно заснуть без теплого одеяла, пижамы и носков. В результате есть риск замерзнуть и также не выспаться, предупредила эксперт.

«Самая комфортная, универсальная температура для сна – это примерно 18–20 градусов. Но есть те, кому нужно холоднее, а есть кому надо на один-два градуса выше. В этом вопросе все индивидуально», — заключила Чернышова.

Ранее россиянам рассказали, о каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать ночные пробуждения. Отмечается, что плохой сон иногда наблюдается при гиперфункции щитовидной железы, тревоге, депрессии, а также апноэ сна. Помимо прочего, это может быть побочным действием некоторых лекарств.