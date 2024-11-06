Врач рассказал, какие виды чая укрепляют иммунитет зимой

Поздней осенью, когда организм еще не адаптировался к холоду и отсутствию солнца, всегда хочется себя чем-то поддержать. Среди таких средств занимают особое место травяные чаи. Они не только согревают и бодрят, но и имеют богатый химический состав и много полезных свойств. Какие виды чая могут помочь адаптировать организм к наступающей зиме, рассказала "РГ" врач-нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы МАЙ Кристина Зырянова.

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Иван-чай

Иван-чай - кладезь биоактивных веществ. В нем присутствуют витамины C, A, B1, B2, B3, B6, B9, E, K, PP, микроэлементы - калий, магний, кальций, железо, марганец, цинк, медь, селен, фосфор, а также комплекс органических кислот. Растение содержит флавоноиды, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а входящие в его состав полисахариды дополнительно укрепляют иммунитет.

«Правильно заваренный иван-чай стимулирует иммунную систему, повышает сопротивляемость инфекциям, препятствует окислительным процессам в организме, уменьшает боль и отечность при различных воспалительных процессах. Кроме того он успокаивает - обладает седативным действием. А еще стимулирует выработку желудочного сока, улучшая пищеварение, помогает выведению из организма лишней жидкости. Также есть данные о его противоопухолевой активности», — говорит Кристина Зырянова.

Зверобой

Зверобой содержит гиперицин и гиперфорин, которые улучшают деятельность центральной и вегетативной нервной системы. Эти вещества угнетают активность фермента МАО (моноаминоксидазы), а потому чаи, в составе которых есть зверобой, используют как антидепрессант - они улучшают настроение и сон, снижают тревожность.

«В этом заключается редкое антидепрессивное действие зверобоя», — подчеркивает эксперт.

Как и иван-чай, зверобой содержит эфирные масла: флавоноиды, дубильные вещества, витамин С и каротин. Он оказывает успокоительное, противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное, спазмолитическое и ранозаживляющее действие.

Липа

Зверобой и липа имеют схожий химический состав: флавоноиды, эфирные масла, танины, витамин С и каротиноиды. Из-за этого большинство целебных свойств этих растений совпадает, но у липы есть и свои особенности.