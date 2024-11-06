Нутрициолог рассказал, как похудеть к Новому году

Нижегородский нутрициолог Екатерина Кулова рассказала, как похудеть к Новому году. Ее слова передает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в соцсетях. Эксперт посоветовала не сидеть на диетах. По ее словам, привести себя форму к праздникам можно без особых усилий и ограничений, но начинать нужно уже сейчас.

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Необходимо установить три основных приема пищи и 1 – 2 перекуса для стабилизации уровня глюкозы в крови. При этом перекусы должны быть полезными и легкими, например, йогурт, бутерброд или горсть сухофруктов.

Также нужно создать дефицит в 500 калорий в сутки, сократив всего понемногу от повседневного рациона и отказавшись от привычки пить чай с конфетами и печеньем в течение дня.

По словам Екатерины Куловой, днем нужно стараться пить чистую воду, есть фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, белки, полезные жиры и клетчатку. При этом простые углеводы советуют заменить на сложные: для их расщепления нужны время и энергия, поэтому чувство сытости сохранится дольше.

Также стоит сократить прием сахара и фаст-фуда, отказаться от алкоголя и добавить в режим физическую активность.

«Самое главное — никаких диет! Жесткое ограничение и резкая потеря веса ведут к ухудшению здоровья и обострению хронических заболеваний. Помните, что хронический стресс повышает аппетит, особенно к "вредной пище", способствует вредным привычкам: перееданию, перекусам, употреблению большого количества алкоголя, пропуску сна и малоподвижному образу жизни», — заключил Никонов.

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